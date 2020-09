DJ EUA: Senadores republicanos unem-se em torno da proposta de estímulos

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os republicanos do Senado estavam confiantes na quarta-feira de que a maior parte dos colegas do Partido Republicano vão votar a favor do pacote de estímulos mais limitado para a situação do coronavírus, uma decisão com o objetivo de enfatizar a união do partido, numa altura em que os congressistas estavam cada vez mais pessimistas sobre qualquer acordo com os democratas antes das eleições.

