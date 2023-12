DJ EUA: Senadores sem acordo para ajuda à Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os senadores democratas e republicanos encaminham-se para mais um impasse sobre um pacote de $111 mil milhões de ajuda externa que inclui fundos para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, uma vez que as divergências sobre a política fronteiriça são demasiadas para resolver rapidamente.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, planeou uma votação inicial ...