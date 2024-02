DJ EUA: Sentimento do consumidor acelera novamente

(DJ Bolsa)-- O sentimento entre os consumidores dos EUA subiu em janeiro para o nível mais elevado desde julho de 2021, perante a queda das expectativas de inflação e o aumento das perspetivas de ganhos salariais, com uma maior confiança a parecer estar de regresso depois dos mínimos recentes.

A leitura final do índice de sentimento do consumidor da Universidade do Michigan subiu para 79,0 pontos em janeiro face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.