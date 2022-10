DJ EUA: Sentimento do consumidor aumentou em setembro para máximo de cinco meses

(DJ Bolsa)-- O sentimento do consumidor dos EUA aumentou ligeiramente em setembro para o nível mais elevado em cinco meses, uma vez que a descida dos preços da energia levou a um alívio das expectativas de inflação.

A leitura final do índice de sentimento do consumidor publicada esta sexta-feira pela Universidade do Michigam aumentou para 58,6 pontos em setembro face aos 58,2 de agosto. Contudo, o índice caiu ...