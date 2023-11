DJ EUA: Sentimento do consumidor desce em novembro com receios sobre inflação

(DJ Bolsa)-- O sentimento entre os consumidores dos EUA desceu mais que o esperado em meados de novembro, caindo pelo quarto mês consecutivo, à medida que crescem os receios dos efeitos das elevadas taxas de juro sobre os rendimentos das famílias e se intensificam as preocupações geopolíticas.

A leitura preliminar do índice de sentimento do consumidor desceu para 60,4 pontos no início de novembro face a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.