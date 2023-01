DJ EUA: Sentimento do consumidor melhora em janeiro

(DJ Bolsa)-- O sentimento do consumidor dos EUA subiu em janeiro pelo segundo mês consecutivo, atingindo o nível mais elevado desde abril, com as expectativas de curto prazo da inflação a continuarem a abrandar.

A Universidade do Michigan disse esta sexta-feira que o seu índice de sentimento do consumidor subiu para 64,9 pontos em janeiro face a 59,7 pontos em dezembro, ligeiramente acima da leitura de meados do mê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.