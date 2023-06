DJ EUA: Sentimento do consumidor melhora em junho com abrandamento da inflação

(DJ Bolsa)-- O sentimento entre os consumidores norte-americanos subiu no início de junho, alcançando o nível mais elevado em quatro meses, com o abrandamento da inflação e a resolução do problema do teto da dívida dos EUA.

A leitura preliminar do índice de sentimento do consumidor subiu para 63,9 pontos no início de junho contra 59,2 pontos em maio, de acordo com dados de uma sondagem da Universidade ...