DJ EUA: Sentimento do consumidor recupera em dezembro

(DJ Bolsa)-- A confiança dos consumidores dos EUA melhorou em dezembro, recuperando das perdas registadas em novembro, uma vez que os receios com a inflação e o estado da economia diminuíram no final do ano.

A Universidade do Michigan disse esta sexta-feira que o seu índice de sentimento do consumidor subiu para 59,7 pontos em dezembro, face a 56,8 pontos em novembro, ligeiramente acima da leitura preliminar de 59,1 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.