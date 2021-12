DJ EUA: Sentimento do consumidor sobe em dezembro - Universidade do Michigan

(DJ Bolsa)-- O sentimento entre os consumidores dos EUA melhorou ligeiramente em dezembro, apesar da subida dos casos da Covid-19 e a inflação elevada.

A leitura final do índice de sentimento do consumidor da Universidade do Michigan foi de 70,6 pontos em dezembro, ligeiramente acima da estimativa preliminar de 70,4 e acima dos 67,4 de novembro.