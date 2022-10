DJ EUA: Sentimento do consumidor subiu ligeiramente em outubro

(DJ Bolsa)-- O sentimento do consumidor dos EUA aumentou ligeiramente em outubro, confirmando as estimativas preliminares, embora tenha continuado limitado com a inflação a penalizar os rendimentos reais das famílias.

A estimativa final para o índice de sentimento do consumidor publicada esta sexta-feira pela Universidade do Michigan subiu para 59,9 pontos em outubro face a 58,6 pontos em setembro. O índice aumentou face ...