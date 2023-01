DJ EUA: Sentimento do consumidor subiu para máximo de nove meses em janeiro

(DJ Bolsa)-- O sentimento do consumidor dos EUA melhorou mais do que o esperado no início de janeiro, alcançando o nível mais elevado em nove meses, impulsionado pela descida dos receios sobre a inflação e uma possível recessão.

A Universidade do Michigan disse esta sexta-feira que o índice preliminar de sentimento do consumidor subiu para 64,6 pontos em janeiro face a 59,7 pontos em dezembro, o valor mais ...