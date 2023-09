DJ EUA: Sentimento do consumidor volta a descer em setembro

(DJ Bolsa)-- O sentimento dos consumidores norte-americanos desceu mais que o esperado em setembro, mantendo-se abaixo das médias de longo prazo, com a confiança na recuperação económica a continuar baixa.

A leitura preliminar do índice de sentimento do consumidor da Universidade do Michigan desceu para 67,7 pontos em setembro face a 69,5 pontos em agosto. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.