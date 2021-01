DJ EUA: Setor da indústria expande-se ao ritmo mais rápido em cerca de 6 anos

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial dos EUA cresceu em dezembro ao ritmo mais rápido em mais de seis anos, mostraram dados de uma sondagem realizada pela IHS Markit publicados esta segunda-feira.

A leitura final do índice de gestor de compras, ou PMI, da indústria dos EUA de dezembro foi de 57,1 pontos, face a uma leitura preliminar de 56,5 pontos e acima do nível de 56,7 pontos em novembro.