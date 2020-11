DJ EUA: Setor dos serviços acelera em outubro ao ritmo mais rápido de cinco anos

EUA: Setor dos serviços acelera em outubro ao ritmo mais rápido de cinco anos

(DJ Bolsa)-- A atividade do setor dos serviços dos EUA acelerou o ritmo de expansão em outubro, alcançando um máximo de mais de cinco anos, uma vez que as fortes condições de procura conduziram a uma recuperação mais rápida do crescimento, mostraram dados da IHS Markit esta quarta-feira.