DJ EUA: Setor dos serviços continuou a recuperar em julho - ISM

(DJ Bolsa)--O setor dos serviços dos EUA continuou a recuperar pelo segundo mês consecutivo em julho, revelaram dados do Institute for Supply Management, ou ISM, esta quarta-feira.

O índice de gestores de compras, ou PMI, dos serviços do ISM para julho subiu para 58,1 pontos, face aos 57,1 pontos de junho. Os economistas ouvidos numa sondagem do The Wall Street Journal esperavam 55,0 pontos.