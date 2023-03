DJ EUA: Setor dos serviços mantém expansão forte em fevereiro

(DJ Bolsa)-- A atividade no setor de serviços dos EUA expandiu pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, mantendo o ritmo da recuperação registada em janeiro, reforçando a evidência de uma economia resiliente apesar da alta inflação e aumento das taxas de juro.

O índice de atividade de serviços do Institute for Supply Management caiu marginalmente para 55,1 pontos em fevereiro, contra 55,2 pontos ...