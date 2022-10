DJ EUA: Setor industrial abranda novamente em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O crescimento do setor industrial dos EUA moderou-se em setembro para o nível mais baixo em mais de dois anos, continuando a tendência de queda dos últimos meses, à medida que a procura por bens enfraquece a atividade fabril.

O Institute for Supply Management disse esta segunda-feira que o seu índice de atividade industrial dos EUA caiu para 50,9 pontos em setembro, face a 52,8 em agosto, o nível mais baixo desde maio de 2020,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.