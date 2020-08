DJ EUA: Setor privado criou apenas 167.000 empregos em julho

(DJ Bolsa)-- O setor privado não-agrícola dos EUA criou 167.000 empregos em julho, mostrando sinais de um abrandamento na recuperação do mercado de trabalho, de acordo com dados da ADP.

Os empregos não agrícolas do setor privado dos EUA subiram 167.000, enquanto os economistas inquiridos pela Dow Jones Newswires esperavam um milhão de empregos criados.