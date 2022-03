DJ EUA: Subida das importações coloca deficit comercial em novo recorde em janeiro

(DJ Bolsa)-- As importações de bens do exterior dos EUA aumentaram em janeiro, sobretudo de veículos e energia, enquanto as exportações caíram, expandindo o deficit comercial para um novo recorde de $89,7 mil milhões.

O deficit comercial de bens e serviços cresceu 9,4% em cadeia em janeiro, disse o Departamento do Comércio esta terça-feira.