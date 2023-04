DJ EUA: Supremo Tribunal permite processos contra petrolíferas

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Supremo Tribunal dos EUA rejeitou na segunda-feira os recursos apresentados por petrolíferas que tentavam obter proteção contra a responsabilização pelas alterações climáticas aos olhos das leis estaduais. Esta decisão vai pelo menos permitir que avancem vários processos sob o espetro das leis de alguns estados, que as empresas do setor veem como menos favoráveis do que alguns estatutos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.