DJ EUA: Tendências da inflação devem manter aumentos das taxas da Fed em pausa

(DJ Bolsa)-- O abrandamento da inflação dos EUA verificado no verão abrandou o mês passado. Ainda assim, a inflação melhorou o suficiente para que a Reserva Federal mantenha as taxas de juro na reunião da próxima semana.

O índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, o indicador preferido da Fed para a inflação, subiu 0,4% em setembro face ao mês anterior, o mesmo ritmo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.