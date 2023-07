DJ EUA tentam mudar regulação de fundos de mercados monetários

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os reguladores dos EUA reescreveram as regras para os fundos de mercados monetários pela terceira vez em 15 anos na esperança de evitarem resgates em momentos de turbulência, num ano em que os investidores apostaram fortemente nestes fundos.

A Securities and Exchange Commission votou 3-2 na quarta-feira a favor de mudar as regras que governam os fundos de mercados monetários, que a Reserva Federal dos ...