DJ EUA: Tesouro arranca com programas de ajuda do tempo da pandemia

(DJ Bolsa)-- Um programa federal dos EUA de ajuda por causa da pandemia destinado a ajudar pequenas empresas a ter acesso a capital vai finalmente arrancar, mais de um ano depois de ter sido autorizado, quando as firmas enfrentam agora obstáculos com a inflação elevada e crescem os riscos de recessão.

O Departamento do Tesouro dos EUA começou este mês a distribuir quase $200 milhões a cinco estados atravé...

