DJ EUA: Tesouro recupera plano de contingência caso teto da dívida seja ultrapassado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Departamento do Tesouro está a preparar uma mudança na forma como processa os pagamentos das agências federais dos EUA caso o teto da dívida seja atingido, recuperando um plano de contingência desenhado depois de um impasse semelhante em 2011, referem fontes conhecedoras do assunto.

A apenas alguns dias de poder ficar sem a capacidade pagar as despesas púbicas federais a não ser que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.