DJ EUA: Tesouro reduz previsão de necessidades de financiamento do Estado

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Departamento do Tesouro dos EUA reduziu na segunda-feira as suas estimativas para as necessidades de financiamento do governo federal até ao final do ano, visto que as negociações de um novo diploma de estímulos orçamentais significativos continuam num impasse.

O Tesouro estima que o governo federal pode financiar-se com $617 mil milhões de outubro até ao final de dezembro, face à... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone