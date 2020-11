DJ EUA: Trump contesta contagem dos votos enquanto Biden manifesta confiança

(DJ Bolsa)-- Com o avanço da noite eleitoral nos EUA, Joe Biden falou aos seus apoiantes na sua cidade, enquanto o Presidente dos EUA, Donald Trump, interveio na Casa Branca, com ambos os candidatos a procurarem marcar terreno enquanto decorre a contagem dos votos.

Trump disse aos seus apoiantes que sentia já ter ganho as eleições, declarando vitória em estados em que está em vantagem provisoriamente, mas em que ...

