DJ EUA: Trump diz que não vai participar em debate presidencial virtual

(DJ Bolsa)-- O segundo debate entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o candidato democrata Joe Biden será feito virtualmente, disse a Comissão para os Debates Presidenciais esta quinta-feira, mas o presidente já veio dizer que recusa esse formato.

A comissão disse que os dois candidatos vão participar num debate, agendado para 15 de outubro, a "partir de localizações remotas separadas". O anú... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone