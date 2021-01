DJ EUA: Trump perdoa antigo responsável de estratégia Steve Bannon

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu um indulto presidencial ao antigo responsável de estratégia da Casa Branca Steve Bannon que foi acusado de ligações a um esquema de fraude de doações de campanha no crowdfunding para a construção do muro da fronteira com o México, segundo um responsável da Casa Branca.

