DJ EUA: Trump processa Facebook, Twitter e Google para recuperar redes sociais

(DJ Bolsa)-- O antigo Presidente dos EUA Donald Trump processou algumas das maiores empresas tecnológicas do país, procurando recuperar as suas contas nas redes sociais, depois de ter sido suspenso pela maioria das plataformas no seguimento dos distúrbios no Capitólio.

Trump é o principal queixoso num processo coletivo contra a Facebook, Twitter e Google, que alega que o ex-Presidente foi censurado por estas empresas....

