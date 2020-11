DJ EUA: Trump questionou conselheiros sobre opções para atacar o Irão

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Donald Trump, questionou os seus conselheiros numa reunião na Sala Oval, na quinta-feira, sobre potenciais opções militares para atacar instalações nucleares do Irão, depois de uma agência das Nações Unidas ter revelado que Teerão expandiu as suas reservas de urânio enriquecido, disseram responsáveis com conhecimento da reunião.

