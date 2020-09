DJ EUA: Trump recusou dizer quanto pagou de impostos

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Donald Trump, recusou dizer quanto pagou de impostos depois de novas notícias alegarem que pagou $750 por ano em 2016 e 2017, e que não pagou impostos em 10 dos últimos 15 anos.

"Eu paguei impostos", disse Trump na Casa Branca no domingo, sem fornecer detalhes.