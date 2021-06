DJ EUA, UE perto de resolver disputa relativa à Boeing e Airbus

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- Os EUA e a União Europeia estão perto de um acordo para resolver a guerra comercial de 17 anos relativa aos subsídios para a Boeing Co. e para a Airbus SE, disseram responsáveis.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta terça-feira que está "muito otimista" que vá ser anunciado um acordo esta terça-feira.