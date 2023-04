DJ EUA: Vagas de emprego descem para mínimo de quase dois anos em fevereiro

(DJ Bolsa)-- O número de vagas de emprego dos EUA caiu em fevereiro, descendo para menos de 10 milhões pela primeira vez em quase dois anos, num sinal de que a procura das empresas por trabalhadores abrandou num mercado laboral ainda robusto.

As ofertas de emprego em termos sazonalmente ajustados atingiram os 9,9 milhões em fevereiro, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta terça-feira, abaixo do valor revisto em baixa ...