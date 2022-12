DJ EUA vão passar a exigir teste negativo à Covid para quem vem da China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os EUA vão exigir que quem chegue da China apresente teste negativo à Covid-19 a partir de 5 de janeiro, disseram responsáveis norte-americanos.

A administração Biden está preocupada com a rápida propagação dos casos na China, o que aumenta o potencial de novas variantes, disseram responsáveis de saúde pública na quarta-feira. Os responsáveis dizem que a China tem fornecido ...