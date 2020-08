DJ EUA: Venda de casas novas sobe em julho pelo quarto mês consecutivo

(DJ Bolsa)-- As vendas de novas casas unifamiliares nos EUA aumentou em julho pelo quarto mês consecutivo, impulsionadas por um nível mínimo histórico das taxas hipotecárias e uma procura reprimida mais forte, após os confinamentos generalizados na primavera que mantiveram os compradores afastados do mercado.

Seguem-se os principais destaques do relatório desta terça-feira: