DJ EUA: Venda de casas pendentes subiu inesperadamente em fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O número de casas em processo de venda nos EUA aumentou inesperadamente em fevereiro pelo terceiro mês consecutivo, sugerindo que a contração no setor imobiliário pode estar a reverter.

O índice de vendas pendentes de imóveis residenciais, um importante indicador da venda de casas com base em assinaturas de contratos, subiu 0,8% para 83,2 pontos em fevereiro.

Economistas consultados pelo The Wall ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.