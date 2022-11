DJ EUA: Venda de casas usadas caiu 5,9% em outubro para mínimo de maio de 2020

(DJ Bolsa)-- A venda de casas usadas nos EUA caiu pelo nono mês consecutivo em outubro, com as taxas hipotecárias mais elevadas em uma década a afastarem os compradores do mercado.

As vendas de casas em segunda mão desceram 5,9% em outubro face ao mês anterior para uma taxa anual sazonalmente ajustada de 4,43 milhões, o número mais fraco desde maio de 2020, disse a National Association of Realtors esta sexta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.