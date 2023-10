DJ EUA: Venda de obrigações ameaça esperanças de aterragem suave

(DJ Bolsa)-- O súbito aumento das yields das obrigações de longo prazo para máximos dos últimos 16 anos está a ameaçar as esperanças de aterragem económica suave, tanto mais porque os fatores exatos que desencadearam esta mudança não são claros.

A Reserva Federal dos EUA tem aumentado as taxas de juro de curto prazo durante o último ano e meio e esses aumentos destinam-se a aumentar as yields das obrigaç...