DJ EUA: Vendas a retalho aceleraram em dezembro

(DJ Bolsa)-- Os norte-americanos gastaram mais em lojas, concessionários automóveis e no comércio eletrónico no final do ano passado, sugerindo que os consumidores podem continuar a impulsionar o crescimento económico na transição para 2024.

As vendas a retalho dos EUA aumentaram 0,6% em termos sazonalmente ajustados em dezembro face ao mês anterior, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta quarta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.