DJ EUA: Vendas a retalho aumentaram em junho

(DJ Bolsa)-- Os consumidores dos EUA aumentaram o consumo no retalho em junho, com a abertura mais generalizada da economia e os concessionários automóveis a enfrentarem perturbações nas cadeias de fornecimento.

As vendas a retalho -- um indicador das compras nas lojas, restaurantes e online -- subiram 0,6% no mês passado face a maio, disse o Departamento do Comércio esta sexta-feira.