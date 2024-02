DJ EUA: Vendas a retalho descem 0,8% em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho dos EUA caíram 0,8% em janeiro face ao mês anterior em termos sazonalmente ajustados, disse o Departamento do Comércio norte-americano esta quinta-feira.

A queda acima do esperado surge depois de um forte mês de compras na época festiva de dezembro, que o relatório reviu para um ganho de 0,4%.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.