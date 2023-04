DJ EUA: Vendas a retalho descem pressionadas por aumentos das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho dos EUA desceram em março, com os consumidores norte-americanos a reduzirem as compras de veículos, mobiliário, eletrodomésticos e gasolina perante a subida das taxas de juro.

As compras em lojas, restaurantes e no comércio eletrónico desceram 1% em março face ao mês anterior em termos sazonalmente ajustados, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta sexta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.