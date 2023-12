DJ EUA: Vendas a retalho disparam com início forte da temporada festiva

(DJ Bolsa)-- O consumo privado mostrou uma robustez inesperada no início da temporada de compras festivas, com os norte-americanos a fazerem compras online e presenciais, ignorando os sinais de arrefecimento económico.

As vendas a retalho subiram 0,3% em novembro face ao mês anterior, numa base ajustada sazonalmente, disse o Departamento do Comércio esta quinta-feira. Os economistas previam uma queda. As vendas subiram 4,1% ...