DJ EUA: Vendas a retalho ficaram estáveis em setembro

(DJ Bolsa)-- Os gastos dos consumidores dos EUA no retalho ficaram estáveis em setembro, com as famílias a terem de enfrentar a alta inflação conjugada com o aumento das taxas de juro.

As vendas a retalho permaneceram inalteradas no mês passado em comparação com um aumento revisto em alta de 0,4% em agosto, em cadeia, informou o Departamento de Comércio esta sexta-feira.

Economistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.