(DJ Bolsa)-- Os consumidores dos EUA gastaram menos nas lojas, automóveis e postos de combustível no mês passado, um sinal de que o boom dos gastos do verão está a abrandar rumo à temporada de compras de Natal.

As vendas a retalho dos EUA caíram 0,1% em outubro face ao mês anterior. Trata-se da primeira queda desde março e ocorre após um aumento de 0,9% em setembro. A queda das vendas a retalho,...