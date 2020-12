DJ EUA: Vendas a retalho recuam pela primeira vez em sete meses

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho dos EUA recuaram 1,1% em novembro, a primeira queda em sete meses, num mês em que os consumidores fizeram menos compras no início da época festiva.

Os economistas sondados pelo The Wall Street Journal previam uma descida de 0,3% em novembro face ao mês anterior em termos sazonalmente ajustados.