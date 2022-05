DJ EUA: Vendas a retalho sobem 0,9% em abril

(DJ Bolsa)-- Os consumidores dos EUA aumentaram as despesas no retalho em abril pelo quarto mês consecutivo, com os preços mais elevados e a inflação perto do nível mais elevado em quatro décadas.

As vendas a retalho subiram 0,9% ajustados sazonalmente em abril face ao mês anterior, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta terça-feira.