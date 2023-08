DJ EUA: Vendas a retalho sobem pelo quarto mês consecutivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os norte-americanos aumentaram as despesas no retalho em julho pelo quarto mês consecutivo, um sinal de que o mercado laboral robusto está a continuar a motivar o consumo.

As vendas a retalho subiram 0,7% ajustados sazonalmente no mês passado face ao mês anterior, disse o Departamento do Comércio esta terça-feira.

Este ritmo foi mais rápido do que em junho e mais elevado