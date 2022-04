DJ EUA: Vendas a retalho subiram 0,5% em março

(DJ Bolsa)-- Os consumidores dos EUA continuaram a fazer despesas em março, com o rápido aumento dos preços da gasolina, alimentos e bens a representarem a maior parte dos gastos.

Os consumidores aumentaram as despesas no retalho e na restauração em 0,5% em março face ao mês anterior, de acordo com o Departamento do Trabalho, contra um aumento revisto mensal de 0,8% em fevereiro.