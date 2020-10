DJ EUA: Vendas a retalho superam expectativas em setembro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho dos EUA aumentaram em setembro pelo quinto mês consecutivo, com um forte consumo de veículos, vestuário e artigos desportivos.

As vendas a retalho, um indicador das compras em lojas, restaurantes e no online, aumentaram 1,9% em termos sazonalmente ajustados em setembro face ao mês anterior, superando por larga margem as expectativas de um aumento de 0,7%.